OL : Rafael a presque un plan anti-Neymar

En pleine concurrence avec Kenny Tete pour la place de latéral droit, Rafael n’est pas certain de pouvoir retrouver Neymar sur le terrain ce dimanche soir au Parc des Princes.

Néanmoins, il croisera son compatriote dans les couloirs et se rappellera avec lui de bons souvenirs, les deux joueurs étant coéquipiers lors des Jeux Olympiques de 2012 à Londres notamment (voir photo). Sans aller jusqu’à dévoiler un plan anti-Neymar, le défenseur lyonnais en profite pour livrer un petit conseil à ses coéquipiers afin de tenter de maitriser l’ancien barcelonais.

« Si vous avez la recette, je la veux bien ! Je connais très bien son jeu, mais ça ne suffit pas. Il est insaisissable, il va vite. Il faut essayer de ne pas lui laisser prendre de la vitesse, de le « coller » au maximum pour qu’il ne puisse pas se retourner », a livré Rafael dans les colonnes du Parisien. Plus facile à dire qu’à faire, car les suiveurs attentifs de Neymar sous le maillot parisien ont bien remarqué que le Brésilien ne se contentait pas de jouer sur un côté, et adorait se démarquer entre les lignes afin d’avoir le ballon dans les pieds proche du but, et dans le bon sens.