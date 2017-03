OL : Quatre grands d'Europe en pole pour Lacazette, Lyon veut 60ME !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Si Alexandre Lacazette se fait très discret sur le sujet du mercato depuis sa sortie très médiatisée, et peu appréciée des supporters, avant le derby face à l'ASSE, il semble que l'intérêt de plusieurs grands clubs européens soit grandissant. En effet, selon TF1, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, Arsenal et Manchester City seraient déjà prêts à bondir dès l'ouverture du prochain mercato d'été.

Cependant, pour s'offrir le meilleur buteur français de Ligue 1, ces quatre formations devront lâcher de l'argent et pas qu'un peu, notre confrère affirmant que Jean-Michel Aulas exigera 60ME pour céder Alexandre Lacazette. Ce dernier ayant encore deux ans de contrat avec son club formateur, le président de l'OL peut faire monter les enchères. Et bien évidemment il ne va pas se gêner de le faire, même s'il affirmait dimanche dernier ne pas vouloir vendre obligatoirement son attaquant vedette. Interrogé sur tout cela vendredi, en marge du match Bordeaux-OL, Bruno Genesio s'est fait philosophe. « Alexandre est bien à Lyon. Mais on verra à la fin de la saison, ça va être difficile de le garder », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, conscient qu’Alexandre Lacazette a probablement déjà fait son choix.