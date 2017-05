OL : Quatre clubs se positionnent pour Lacazette au mercato

Dans : OL, Mercato.

Diminué face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi, Alexandre Lacazette a en tout cas prouvé que sa volonté pouvait lui permettre de soulever des montagnes, lui qui semble en état de revenir sur les terrains deux semaines seulement après une sérieuse blessure à la cuisse.

Si l’attaquant lyonnais prendra un repos bien mérité à la fin de cette saison, il aura aussi clairement la possibilité de changer de club. Jean-Michel Aulas espère encore le retenir, mais la liste des clubs prestigieux qui veulent le recruter ne cesse de s’allonger. Ainsi, selon L’Equipe, une formation a pris les devants et il s’agit de l’Atlético Madrid, qui discute avec l’OL, aurait déjà dessiné les contours d’une première offre, et aimerait recruter Lacazette, que ce soit en cas de départ ou non d’Antoine Griezmann. Mais les Matelassiers sont toujours empêchés de recruter par la FIFA, et espèrent que cette sanction va sauter dès cet été pour pouvoir le faire.

De quoi laisser de la place pour trois autres clubs intéressés. Il s’agit du Borussia Dortmund, qui prépare le possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang, d’Arsenal qui lorgne sur l’avant-centre tricolore depuis des années, et désormais de Manchester United, qui est bien obligé de préparer l’après-Ibrahimovic, alors que Wayne Rooney n’est désormais plus considéré comme un numéro 9. De quoi faire réfléchir Lacazette, qui refuse pour le moment toute discussion sur son avenir tant que la saison ne sera pas finie. De quoi assurer à l’OL, s’il est vendeur, une belle rentrée d’argent.