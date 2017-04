OL : Quand Vercoutre balance sur Govou

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Gardien de but du Stade Malherbe de Caen depuis 2014, Rémy Vercoutre est tout de même toujours estampillé de l'étiquette « ancien gardien de l’OL », puisque c'est sous le maillot lyonnais qu'il aura fait l'essentiel de sa carrière. En effet, lors de ses douze années passés à l'Olympique Lyonnais, dans l'ombre des gardiens de l'époque, le portier de 36 ans a remporté de nombreux titres...et connu de nombreux joueurs.

Evoquant, dans France-Football le plus grand fou rire de sa carrière, Rémy Vercoutre avoue que Sidney Govou a souvent été la source de grosses rigolades. « Un matin, à l’hôtel, on va au petit déjeuner avec Sidney.On a la tête enfarinée, on prend l’ascenseur et Sid lâche une caisse... Sauf qu’on n’avait pas vu qu’il y avait une personne derrière nous. Il était gêné, il s’est excusé, moi ça m’a fait beaucoup, beaucoup rire. Si mes souvenirs sont bons, c’était une femme, encore plus gênée que lui. Autre moment: on prend l’avion, on décolle et Sidney s’endort, il se réveille en sursaut, me tape sur l’épaule et me dit: “Putain, Rém, on va où?” Je rigole et lui dis: “Sid, on va à Guingamp!” Il était détaché, ce qui l’intéressait, c’était de jouer, que ce soit le Real Madrid ou un club de CFA. Il me faisait pleurer de rire. Il me l’a fait plein de fois », confie le gardien de but du Stade Malherbe de Caen, qui cette saison doit avoir moins souvent l’occasion de s’amuser compte tenu de la situation sportive du club normand.