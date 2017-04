OL : Quand Aulas se fait troller en version XXL

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Jean-Michel Aulas vit une période compliquée avec l'Olympique Lyonnais. Non pas que les résultats sportifs soient mauvais, mais le club rhodanien se retrouve mêlé à deux gros incidents consécutifs contre le Besiktas et dimanche à Bastia. Mais le président de l'OL a probablement souri un peu en voyant la campagne lancée sur les réseaux sociaux par des supporters niçois. Désormais certain de finir sur le podium de Ligue 1, et comptant 19 points d'avance sur Lyon, l'OGC Nice a fait taire les critiques. Et forcément, les fans azuréens ont ressorti un tweet de Jean-Michel Aulas qui le 31 août 2016, en réponse à un supporter lyonnais qui l'avait titillé sur le mercato de Nice et notamment la venue de Lucien Favre, avait lancé : « On verra à l'arrivée ? ».

Forcément, depuis samedi soir, et la victoire du Gym contre Nancy, ce message est remonté et permet à des dizaines de fans niçois de chambrer le patron de l'Olympique Lyonnais. « On a bien vu. Nice 3eme et Lyon 4eme », « Bonjour @JM_Aulas alors qu'en est il de cet objectif podium ? Bien à vous », « Toutes mes pensées vont à @JM_Aulas pour cette saison ratée de l'@OL. @ogcnice sur le podium », « @JM_Aulas je comprends pas doit y avoir une erreur quelque part, non ? », sont quelques uns des messages postés sur Twitter. Pire encore, même des supporters de Lyon ont interpellé Jean-Michel Aulas sur ce sujet. « Du coup à l'arrivée on en est où président ? », questionne un fan de l’OL visiblement un peu agacé. C'est le jeu des réseaux sociaux...