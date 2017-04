OL : Quand Aulas prouve par A+B que Lyon peut terminer sur le podium

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Avec la victoire à Metz en match en retard, l’espoir d’aller chercher Nice pour la troisième place est toujours présent, même si mathématiquement, cela relèvera presque du miracle.

Et alors, les miracles existent dans le football et Jean-Michel Aulas est allé en chercher la preuve pour l’Est Républicain, en comparant notamment la situation actuelle de son équipe à celle de Toulouse qui était condamné à descendre la saison passée, avant une folle remontée.

« L’Europa League, une priorité absolue ? C’est trop fort. En L1, il faut jouer toutes les opportunités tant qu’elles existent. On a calculé, on a autant de chances de terminer 3e que Toulouse en avait l’an passé de se maintenir à la même époque. Soit 7 %. Et Toulouse s’est maintenu… Mais, évidemment, le match du Besiktas est capital. Il peut nous envoyer en demi-finale, voire en finale. Là aussi, on a fait des statistiques. On a plus de chances de gagner la Ligue Europa que de terminer 3e en Ligue 1 », a livré, calculette à la main, le président lyonnais. En effet, le sprint final est déjà bien entamé, et si Nice se montre moins fringuant, les Aiglons continuent d’arracher des points pour garder leurs distances avec l’OL.