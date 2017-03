OL : Puydebois ne comprend rien aux choix de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Nicolas Puydebois est un consultant qui n'est du genre à brosser l'OL dans le sens du poil, malgré toute l'affection qu'il a pour son ancien club. Et samedi, après le match nul arraché par l'Olympique Lyonnais à Bordeaux, Puydebois a clairement fait part de sa grosse déception après les choix tactiques faits par Bruno Genesio face aux Girondins. Au point même d'avouer qu'il ne comprenait plus vraiment les décisions stratégiques de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

« Ce qui m’énerve, c’est ce changement de système (en 4-3-3). On est performants quand on joue en 4-2-3-1. Assez bizarrement, on n’a pas reconduit le système qui a été performant lors des 2-3 derniers matchs. Je suis lassé de tous ces changements de système. Du coup, on ne travaille pas dans la continuité. Même si l’animation du système est plus importante que le système en lui-même, à un moment donné, il faut jouer avec des certitudes et arrêter de changer tous les matchs de système. Les bonnes équipes, elles jouent avec un système et ce sont aux autres de s’adapter. A nous d’avoir des certitudes dans notre jeu. D’ailleurs, l’OL a changé de visage à la sortie de Gonalons quand on est repassé en 4-2-3-1. L’équipe était plus équilibrée et l’animation devient plus naturelle pour les joueurs. On a mis du rythme que lors des 20 dernières minutes. Cela coïncide avec le changement de système. Mais c’est vraiment dommage. Car on a vu à ce moment-là qu’on a mis en difficulté cette équipe de Bordeaux », constate, sur Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois, qui n’est clairement pas le seul à se poser cette question.