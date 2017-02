OL : Puydebois n'a pas tout aimé dans ce Lyon-là

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a rendu une très belle copie dimanche contre le FC Metz, nul ne peut le contester. Mais il est tout aussi évident qu'on ne sait pas ce qu'il serait advenu si Mandjeck avait ouvert le score pour les Lorrains, le joueur messin ratant une occasion totalement immanquable seul face au but vide. Au moment d'analyser la prestation de l'OL, Nicolas Puydebois a vu de très bonnes choses mais aussi des choses qui l'ont nettement moins emballé.

Et sur Olympique-et-Lyonnais.com, l'ancien gardien de Lyon souligne ces quelques soucis. « Mes coups de gueule ? L’entame du match. Sans un loupé étonnant de Mandjeck, la donne n’aurait pas été la même et l’OL aurait été en mauvaise posture dès le début de la rencontre. On aurait été obligé de courir après le score. Cela aurait totalement changé la physionomie du match (…) Le manque de variété dans le jeu en première mi-temps. On a vu beaucoup de combinaisons et de jeu dans les petits périmètres. On ne frappe pas assez au but et il n’y a pas assez de jeu en première intention, ça redouble de passes. On a l’impression qu’ils veulent rentrer avec le ballon dans le but. A un moment donné, il faut tirer en première intention et c’est comme ça qu’on débloque la situation avec la frappe de Lacazette repoussée par le poteau qui revient dans les pieds de Memphis. En conclusion, on a manqué de justesse dans la dernière passe et on ne mettait pas le partenaire dans de bonnes dispositions. Sans cela, on aurait pu débloquer la situation bien avant », explique Nicolas Puydebois, toutefois enthousiaste devant la puissance de feu de l’Olympique Lyonnais sur le plan offensif.