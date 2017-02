OL : Puydebois démolit l'OL, Aulas le matraque salement

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, et désormais consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois n'a pas aimé du tout le comportement de l'OL lors de la défaite de dimanche soir dans le derby à Saint-Etienne. Et il l'a donc fait savoir. « On s’aperçoit avec cette équipe de l’Olympique lyonnais, que quand ça devient difficile, il n’y a plus personne. Lyon a des individualités mais n’a pas d’équipe. Dans ce genre de match, quand il faut combattre et que la difficulté se fait ressentir, il faut réagir en équipe et malheureusement l’OL n’a que des individualités. J’ai connu beaucoup d’entraîneurs qui disaient qu’il valait mieux mettre le meilleur onze plutôt que les onze meilleurs. Là malheureusement, seuls les onze meilleurs ont été alignés. Cela ne fait pas une équipe (…) Ces Lyonnais ont des réactions d’enfants gâtés vexés. La déception prend le dessus, plutôt que de réagir en homme et d’essayer de répondre à la confrontation et à la difficulté. Ils ne répondent pas de la bonne manière, leurs réactions sont puériles, ils mettent des coups, deviennent méchants, violents. Dans la facilité tout va bien, c’est simple de se montrer, de flamber. Mais c’est dans la difficulté qu’on voit les hommes, le véritable caractère, ce que chacun a en soi », explique notamment Nicolas Puydebois.

Mais cette attaque frontale n'a pas été du goût de Jean-Michel Aulas, lequel a clairement dit sur les réseaux sociaux ce qu'il pensait des commentaires de l'ancien joueur de l'OL. « Monsieur Puydebois n'ayant pas l'outrecuidance de vous croire compétent pour juger vos pairs souvenez vous de niveau de joueur et calme ! », a balancé, via Twitter, le président de l’Olympique Lyonnais histoire de refroidir tout le monde. Nicolas Puydebois appréciera l'hommage de son ancien patron...