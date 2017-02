OL : Puni par le club, Lyon 1950 renonce au derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Décidément, rien ne se passe jamais comme prévu dans les déplacements des supporters lors des matchs entre Lyon et Saint-Etienne.

Cela fait plusieurs années de suite que, faute d’un quota de places jugé suffisant, les fans des Verts ne viennent plus chez le voisin rhodanien. Ce dimanche, les supporters lyonnais seront eux bien de la partie dans le Chaudron, mais sans l’un des groupes principaux. Lyon 1950 a en effet décidé de boycotter le déplacement à Saint-Etienne. La cause ? Tout est lié aux évènements à Caen, avec des jets de pétards sur le terrain par des membres de Lyon 1950, ou des supporters invités par ce groupe. Les sanctions individuelles à l’encontre des fauteurs de trouble ont également été suivies de sanctions collectives, ce qui n’est pas passé.

« Le club a interdit leur bâche suite aux incidents de Caen, étant donné que c’est des membres de Lyon 1950 et des personnes belges qui venaient par Lyon 1950 qui sont responsables des jets de pétards à Caen. Nous sanctionnons le groupe et les individus mais surtout les individus. Mais effectivement, ils ne pouvaient pas installer leur bâche pour les matches à Marseille et Saint-Etienne », a confié le stadium manager de l’OL , Xavier Pierrot, sur Olympique et Lyonnais. En conséquence, le groupe ne se rendra pas à Geoffroy-Guichard, en espérant que la fin des sanctions collectives permettra à la situation de redevenir normale dans les prochaines semaines.