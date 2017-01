OL : Pourquoi Lyon veut l’ailier Memphis Depay ?

Dans : OL, Mercato.

Devenu la priorité de l’Olympique Lyonnais pour ce marché des transferts, le recrutement de Memphis Depay pourrait être l’un des gros coups de l’hiver en France.

Si cela est encore loin d’être fait sur le plan financier, l’OL se donne les moyens de faire venir le talentueux néerlandais, qui n’a pas réussi son passage à Manchester United, mais reste un jeune joueur prometteur s’il est remis dans le droit chemin. Pourtant, le profil de l’ancien joueur du PSV peut étonner, puisque Memphis Depay adore jouer sur l’aile, et que l’OL cherche officiellement une doublure à Alexandre Lacazette.

Mais selon Radio-Scoop, la cellule de recrutement, en accord avec le staff technique, a jugé qu’il était préférable que Depay vienne pour remplacer Rachid Ghezzal pendant la Coupe d’Afrique des Nations, et aussi en vue de la saison prochaine, puisque l’Algérien a de grandes chances de partir. Dès lors, cette arrivée sur l’aile permettrait à Maxwel Cornet de se placer définitivement dans l’axe, où il serait considéré comme l’attaquant de pointe numéro 2 du club, désertant l’aile où il a souvent été placé. Un changement de cap radical pour l’ancien messin, mais à Lyon, on n’oublie pas non plus qu’un certain Alexandre Lacazette avait débuté sur l’aile avant d’être recentré avec bonheur.