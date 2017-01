OL : Pourquoi le dossier Carlos Vela est loin d'être gagné

Dans : OL, Mercato, Liga.

Parmi les attaquants qui pourraient renforcer Lyon cet hiver, il faut trouver le délicat équilibre entre un joueur polyvalent, avec des qualités lui permettant d’apporter un plus tout en étant capable de rester sur le banc si l’équipe type est au complet.

La piste menant à Carlos Vela a du sens dans cette configuration, alors qu’un prêt du buteur mexicain a été évoqué ce samedi. Une option qui n’a clairement pas les faveurs de la Real Sociedad explique ce dimanche le quotidien AS. Il faut dire que l’ancien joueur d’Arsenal apporte toujours sa pierre à l’édifice, et même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, il compte tout de même quatre buts et quatre passes décisives en 16 matchs disputés en Liga.

Le club basque pourrait dès lors envisager un transfert, affirme le journal espagnol, mais un prêt n’est pas particulièrement à l’ordre du jour, même si le comportement pas toujours exemplaire du Mexicain pourrait forcer les choses. En tout cas, Carlos Vela n’est pas au bout du rouleau à la Real Sociedad, et son contrat jusqu’en 2018 le met pour le moment à l’abri d’un départ en urgence. La preuve, il a refusé plusieurs propositions l’été dernier, et n’a pour l’heure pas demandé à quitter le club de San Sébastian. Reste à savoir si l'OL s'intéresse au joueur au point de faire une offre pour un transfert définitif...