OL : Pourquoi Krychowiak fait peur à Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, PSG.

En quête d’un milieu de terrain défensif afin de se donner un peu de choix et de profondeur de banc à ce poste, l’Olympique Lyonnais travaille sur plusieurs pistes.

Récemment, le nom de Grzegorz Krychowiak est apparu. Une cible assez logique étant donné que le milieu de terrain polonais n’a pas sa place à Paris, connaît la Ligue 1, et compte surtout se relancer cette saison à l’approche d’une Coupe du monde qu’il pourrait bien manquer s’il continue de jouer avec la réserve du PSG. Mais si des discussions pour sa venue à l’OL ont bien eu lieu, ce recrutement n’est pas considéré comme prioritaire par le club rhodanien.

Selon L’Equipe, on estime, pas forcément à tort, que Krychowiak, vu son pédigrée, pourrait difficilement arriver comme une véritable doublure de Lucas Tousart, et qu’il serait alors plus un titulaire potentiel qu’un joueur du banc, vu les efforts financiers pour le faire venir. En effet, même si Unai Emery ne compte pas sur lui, le Polonais a tout de même un sacré coût au point de vue de son transfert et de son salaire, et l’OL aurait certainement du mal à justifier une énorme dépense pour un simple remplaçant attitré.