OL : Pour sécuriser le Parc OL, Aulas ne respecte plus la loi

Dans : OL, Ligue 1.

A l’occasion de Monaco-PSG (1-4) en finale de la Coupe de la Ligue, puis lors du quart de finale aller de l’Europa League entre Lyon et Besiktas (2-1), le Parc OL a montré ses limites en termes de sécurité.

Une mauvaise publicité qui ne fait pas les affaires du club rhodanien et de son président Jean-Michel Aulas. Du coup, le dirigeant a vite réagi et pense avoir trouvé les solutions anti-débordements. En effet, l'une de ses astuces consiste à contourner la loi concernant la vente de billets pour mieux contrôler la provenance des acheteurs.

« Nous avons pris conscience que, tout en respectant un certain nombre de règles de droit sur la vente de billets, nous sommes obligés, dans des circonstances particulières, de ne pas totalement les respecter pour que le Parc OL soit complètement sûr, a confié JMA à Olympique-et-lyonnais. (...) Nous devons corriger certains comportements et ne pas respecter toutes les règles franco-françaises dans le processus de vente de billets électroniques. Il a fallu qu’il y ait cet accident grave lors d’OL-Besiktas pour que nous puissions modifier la règle, notamment pour la demi-finale retour contre l’Ajax. » Autre mesure envisagée, garder une partie du stade libre.

La tactique du « no man’s land »

« Est-ce qu’on est prêt à abandonner une partie de la recette pour la sécurité du stade ? La réponse est oui évidemment. Si on avait su que les billets étaient achetés par des supporters turcs, on aurait arrêté la vente. Pour le match contre l’Ajax, des blocs pourraient être laissés libres si nécessaire. Nous allons éviter de vendre des places dont on n’a pas la certitude du destinataire final. On va localiser des zones précises où il ne sera pas possible d’avoir des places directes et créer des "no man’s land" si besoin », a annoncé le patron de l’OL, qui sait qu’il ne pourra rien contre la revente de billets.