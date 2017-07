OL : Pour sauver son avenir, Darder mise sur la tactique de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Conscient qu’il venait de passer deux saisons trop timorées à Lyon, Sergi Darder n’est pas franchement du genre à faire une esclandre à chaque fois qu’il prend place sur le banc de touche.

Mais pendant la préparation, le milieu de terrain a tout de même bien fait comprendre qu’il ferait le point au mois d’août en ce qui concerne sa situation. S’il devait une nouvelle fois ne pas réellement faire partie des plans de Bruno Genesio, alors il pourrait répondre à quelques sirènes et retrouver la Liga où plusieurs clubs le surveillent. Mais pour le moment, la question ne se pose pas, car avec le ménage fait au milieu de terrain, l’Espagnol est clairement dans la rotation lors de la préparation. Et dans le 4-2-3-1 que Genesio met en place, Darder estime dans Le Progrès pouvoir être l’un des deux milieux, au four et au moulin.

« J’ai toujours joué comme actuellement à deux milieux récupérateurs. La première année, je ne connaissais pas le championnat, c’était physique, mais maintenant je connais le championnat, les joueurs, c’est plus mon poste, si l’entraîneur a confiance en moi comme ça. Si on défend on le fait tous ensemble et quand on a le ballon, j’essaie d’être un peu plus haut que Lucas Tousart, de faire des efforts. Je suis capable d’aller de l’avant, et de revenir vers Lucas Tousart. Après, j’aime aussi revenir vers Mouctar Diakhaby et Marcelo, je touche beaucoup plus de ballons. C’est mieux qu’à trois milieux, même si on n’est pas aussi déterminant que lorsque l’on est plus près de la surface », a souligné Sergi Darder, persuadé d’avoir le coffre et le physique pour accompagner Lucas Tousart dans la récupération du ballon. A priori, ce n’est pas son point fort, mais l’ancien de Malaga sait que son avenir lyonnais passera par de tels efforts.