OL : Pour Pierre Ménès, Genesio a coûté cher à Caen

Dans : OL, Ligue 1.

Sous une pluie battante, Lyon a pris l’eau à Caen, et notamment dans l’entrejeu où les Lyonnais ont rarement eu la capacité de sortir le ballon proprement, avant de couler dans la récupération, inhabituellement faible. Pour Pierre Ménès, le doute n’est pas possible, le choix tactique de Bruno Genesio de mettre un quatuor offensif (Valbuena, Cornet, Fékir, Lacazette) a dépeuplé le milieu de terrain qui a fini par boire la tasse. Le consultant de Canal+ estime que cette expérience tactique doit cesser immédiatement.

« A Caen, Lyon a également raté son match, même si les Gones ont eu les ressources pour revenir à 2-2 avant la pause, après avoir été rapidement mené 2-0 suite à un csc de Cornet et un penalty transformé par Santini. Lacazette sur péno puis de la tête à la réception d’une jolie remise de Cornet avait remis les siens sur les bons rails et on pouvait penser que l’OL allait remettre la main sur la rencontre après le repos. Il n’en a rien été. Car les Lyonnais ont montré beaucoup d’insuffisances, notamment dans ce milieu à deux derrière un système à quatre joueurs offensifs qui a beaucoup souffert face à son homologue normand, dont le pressing incessant a bien fonctionné. Et Malherbe a fini par l’emporter grâce à un joli but de la tête de Santini à la conclusion d’un centre de Karamoh bien servi par Féret. C’est un gros coup d’arrêt pour l’OL, du point de vue du résultat mais aussi au niveau de la manière. Je pense que la formule choisie par Génésio n’est pas viable et qu’il faut vraiment un milieu à trois pour équilibrer cette équipe », a souligné Pierre Ménès, qui ne voit pas l’OL perdurer dans cette configuration pour le match de dimanche prochain face à Marseille.