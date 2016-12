OL : Pour Iturbe à Lyon, des éléments qui changent tout

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Juan Iturbe et l'Olympique Lyonnais, voilà l'un des feuilletons les plus attendus du prochain mercato d'hiver, quelques mois seulement après avoir agité les derniers jours du marché estival. Mais les rumeurs venues d'Italie ne sont pas enthousiasmantes pour l'OL.

Bruno Genesio n'a pas caché son souhait de faire éventuellement venir Juan Iturbe en janvier afin de renforcer l'attaque de l'OL. Et Jean-Michel Aulas a probablement avancé ses pions du côté de l'AS Rome. Mais, selon la presse italienne, la Roma pourrait bien ne pas vouloir réaliser le voeu de l'entraîneur lyonnais. En effet, le club de la capitale italienne souhaite obtenir la signature définitive de Bruno Peres, prêté l'été dernier par le Torino avec option d'achat. Et pour trouver un accord à moindre coût avec le club turinois, l'AS Rome compte obtenir une ristourne sur le prix de l'option, à savoir 14ME, en envoyant Juan Iturbe à Torino, tout en convertissant en transfert définitif au Torino les prêts de Iago Falque et Leandro Castan.

De même, TMW affirme que le club chinois du Shanghai Shenhua, dont les moyens financiers sont colossaux, s'est renseigné sur Juan Iturbe. La réponse du joueur aurait été claire, l'attaquant refusant fermement toutes les offres venues d'ailleurs que l'Italie.