OL : Pour Aulas, Lyon a prévenu l’Europe

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le carton de ces 16e de finale, il est incontestablement pour l’Olympique Lyonnais, dont l’équipe a passé un 11-2 assez surréaliste à l’AZ Alkmaar. A l’aller comme au retour, Lyon a fait preuve d’un réalisme offensive à toute épreuve, ce qui risque bien logiquement de marquer les esprits des autres clubs. De quoi conforter Jean-Michel Aulas dans son ambition d’aller très loin dans cette compétition, lui qui estime que l’énorme potentiel offensif de l’OL peut permettre à sa formation de rêver à de grands exploits européens.

« On a envoyé un message de jouer de manière offensive. Je ne pense pas que ce soit pêcher de dire qu'on a envie de gagner une compétition dans laquelle on s'inscrit. L'OL a une tradition, un historique et une habitude de jouer les coupes d'Europe. On monte en puissance, avec un pouvoir offensif absolument formidable. Quand on a l'ambition de rester un club ambitieux, il faut se fédérer autour d'objectifs qui peuvent paraître ambitieux. Cette année, la Ligue Europa peut être un objectif réaliste. On en a tellement besoin que parfois, l'ambition et la foi renversent des montagnes », a livré Jean-Michel Aulas, qui sait que la victoire finale dans cette épreuve peut envoyer son équipe en Ligue des Champions, objectif qui sera désormais difficile à atteindre par le biais du championnat.