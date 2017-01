OL : Pour 17 ME, Manchester United lâchera Depay

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Memphis Depay s’est concrétisé ces derniers jours par des discussions avec Manchester United au sujet de l’ailier néerlandais.

Le club rhodanien s’est renseigné sur les conditions d’un prêt, et s’est heurté au refus ferme du club anglais de laisser filer un joueur qui n’a plus la confiance de son manager, au point de ne pas vouloir le céder pour le voir revenir six mois plus tard. Ce sera donc un transfert et rien d’autre à l’heure actuelle, surtout que MU espère encore avoir de belles offres. Acheté 34 ME il y a 18 mois, Memphis Depay n’a pas répondu aux attentes malgré des débuts prometteurs sous Louis Van Gaal. Désormais, les Red Devils en demandent deux fois moins, à savoir 17 ME.

Selon RMC, à partir de ce montant, José Mourinho laissera filer sans rechigner l’international néerlandais. L’OL sait donc parfaitement à quoi s’en tenir en ce qui concerne ce recrutement, même s’il faudra pour cela que ce profil fasse l’unanimité en interne, ce qui ne semble pour l’heure pas encore être le cas. Selon la presse anglaise, un autre cas de figure existe toutefois. Celui qui consiste à attendre la fin du mois de janvier pour revenir à l’abordage avec un prêt, avec une prise en charge de son salaire et une autre condition de taille : que Memphis Depay n’ait pas été recruté avant.