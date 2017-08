OL : Polyvalent, technique... Pourquoi l'OL craque sur Pape Cheikh

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

En cette fin de mercato, Lyon ne semble pas décidé à recruter un attaquant suite aux belles performances de Mariano Diaz lors des trois premières journées de championnat. En effet, c’est au milieu de terrain que se situe la priorité des dirigeants rhodaniens dans ce money-time du marché des transferts, et le recrutement de Pape Cheick Diop (Celta Vigo) est vivement souhaité par Bruno Génésio et par Jean-Michel Aulas. Comme révélé ces derniers jours, l’OL est en concurrence avec Tottenham pour faire signer l’international espagnol des moins de 19 ans.

Correspondant pour le journal AS à Vigo, Clemente Garrido a dressé un portrait très élogieux du joueur pour le site Olympique-et-Lyonnais. « À Vigo il n’a pas encore pleinement explosé. Mais cette année il devait avoir plus d’importance, c’est pour cela que les dirigeants ont résilié le contrat de Marcelo Díaz, le titulaire à son poste l’an dernier. Il est plus technique qu’un milieu défensif. Il peut jouer dans les deux positions : pivot défensif ou relayeur, à l’intérieur du jeu. L’ancien entraîneur Berizzo l’utilisait plus comme relayeur, alors que le nouvel Unzué, allait l’utiliser comme un pivot défensif » explique le journaliste espagnol qui confirme la préférence actuelle du joueur pour les Spurs, sans pour autant exclure totalement la possibilité de signer à Lyon dans les derniers jours du mercato. Pour rappel, le joueur possède une clause libératoire à 27ME mais le Celta Vigo devrait accepter un départ de son joueur contre une somme comprise entre 10 et 15ME.