OL : Pisté par Lyon, il voit son prix flamber

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Bien obligé de préparer la succession d’Alexandre Lacazette même si le président Aulas espère encore conserver son buteur vedette, l’Olympique Lyonnais travaille sur plusieurs pistes offensives.

Forcément, il va falloir se tourner sur un avant-centre de choix, un tel départ étant toujours délicat à faire oublier. Parmi les pistes ciblées, se trouve une des révélations de la Serie A. Il s’agit de Patrik Schick, acheté 4 ME par la Sampdoria l’été dernier, et qui a déjà franchi la barre des 10 buts en championnat. Nouvel international tchèque, Schick est d’ores et déjà un gros coup pour le club de Gênes, puisque plusieurs clubs, et notamment l’Inter Milan, sont prêts à payer le montant de sa clause libératoire, à savoir 25 ME.

Mais alors que Lyon et la Juventus se sont aussi renseignés à son sujet, la Samp tente de négocier une prolongation de contrat avec une hausse vertigineuse du salaire de son buteur, ceci dans le but de faire passer sa clause libératoire à 40 ME. Une somme qui pourrait faire reculer quelques candidats, surtout que l’attaquant de 21 ans vient seulement de réaliser sa première grosse saison. Mais à cet âge, la réussite précoce devant le but fait souvent grimper les enchères, et pourrait laisser quelques clubs sur le carreau. L’OL est prévenu, la piste menant à Patrik Schick ne pourra pas être menée en toute discrétion étant donné le gabarit des candidats.