OL : Pierre Ménès voit-il Lyon en finale ? Il répond

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Nantes, et à quelques jours de la demi-finale retour d’Europa League contre l’Ajax, Pierre Ménès a évoqué la prestation de la formation de Bruno Génésio. Pour le consultant de Canal+ si l’OL a les moyens offensifs de planter des buts aux Néerlandais, Pierre Ménès ne peut que constater que sur le plan défensif, cela risque d’être une belle galère pour Lyon.

« Lyon a remporté une victoire assez heureuse face à Nantes. Les hommes de Génésio ont longtemps été bloqués par le bon pressing de Nantais qui ont ouvert le score sur un but assez heureux de Rongier, qui reprend instinctivement du gauche alors qu’il était plutôt parti pour frapper du droit. Et puis il y eu le 14e pénalty de la saison pour l’OL. Alors c’est vrai que ça fait beaucoup, mais pour le coup celui-ci est justifié, je trouve. Après ça, on a eu droit à deux buts de Cornet - comme quoi, tout arrive - qui ont répondu à une jolie tête plongeante au premier poteau de Gillet sur un corner de Harit, constate, sur son blog, Pierre Ménès qui est assez mitigé concernant les chances de Lyon de se qualifier pour la finale de l’Europa League. Les Lyonnais ont montré qu’ils savaient marquer des buts. Trois, c’est ce qu’il faudra contre l’Ajax jeudi. En revanche, les Gones ont également montré de telles lacunes sur le plan défensif que ça n’incite guère à a l’optimisme avant la demi-finale retour d’Europa League, même si on peut supposer que les Lyonnais n’avaient pas tout à fait la tête à ce match… »