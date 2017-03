OL : Pierre Ménès trouve sans problème le héros lyonnais

Dans : OL, Europa League.

Que ce fut difficile pour Lyon, mais le club rhodanien a tout de même sorti un gros bras de cette Europa League en ne s’inclinant que 2-1 à Rome. Et si le score n’a pas été plus large en faveur des Italiens largement dominateurs, l’OL peut remercier Anthony Lopes, qui bien que secoué lors d’un gros choc avec Diakhaby en début de match, a tenu son poste avec vaillance, aplomb et talent. Repoussant quasiment toutes les tentatives romaines, il a été logiquement félicité par Pierre Ménès après la rencontre.