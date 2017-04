OL : Pierre Ménès se pose une question sur Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Pierre Ménès est comme pas mal de monde, surtout les supporters de l'Olympique Lyonnais, il se demande comment l'OL qui maîtrisait son sujet dimanche à Rennes s'est finalement contenté du point du nul après avoir d'un seul coup cessé de jouer. Le consultant de Canal+ a un début d'explication dont il n'est cependant pas certain. Mais pour Pierre Ménès, c'est une évidence, l'Olympique Lyonnais a perdu gros à Rennes.

« Je m’explique mal la panne de secteur qu’ont alors connue les Lyonnais. Problème physique ? J’aurais tendance à penser que oui. Car l’OL a vraiment souffert en fin de match et a fini par craquer sur une belle frappe du gauche signée Mubele, sur laquelle Morel s’arrête au lieu de monter sur l’attaquant rennais. Prcic a ensuite eu une double occasion de donner la victoire aux Bretons mais à l’arrivée, les deux équipes se sont quittées sur ce nul qui n’arrange pas l’OL, lequel n’a désormais plus aucune chance d’accrocher la troisième place », constate, sur son blog, Pierre Ménès. Il est vrai que les dernières chances de Lyon dans la course au podium se sont envolées dimanche, mais que l’OL doit tout de même faire attention à la quatrième place.