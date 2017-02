OL : Pierre Ménès nomme les deux joueurs que Lyon doit remercier

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L’Olympique Lyonnais s’en est plutôt bien tiré à Alkmaar ce jeudi, avec une victoire 1-4 qui aurait pu être beaucoup moins large sans un Anthony Lopes des grands soirs.

Le portier portugais a multiplié les prouesses, ne s’inclinant que sur un pénalty très généreux. De l’autre côté du terrain, Alexandre Lacazette a montré qu’il ne lui fallait pas grand chose pour faire bouger le tableau d’affichage, inscrivant un doublé pour assommer son adversaire, et permettre ensuite à son équipe de dérouler. Deux performances individuelles que Pierre Ménès a tenu à souligner au moment de faire le bilan de ce déplacement victorieux aux Pays-Bas.

« Sans faire une prestation étourdissante, loin de là - il a fallu un grand Lopes pour repousser les nombreuses tentatives néerlandaises - l’OL a quasiment assuré sa place au tour suivant. Génésio avait opté pour une formule plus défensive que ces derniers temps avec un milieu à quatre plus fourni, ce qui a plutôt bien fonctionné. Mais cette victoire, les Lyonnais la doivent avant tout à leur réalisme offensif (6 tirs cadrés, 4 buts). Totalement oublié au second poteau, Tousart a ouvert le score avant que l’indispensable Lacazette ne signe un doublé. Malgré les critiques, l’attaquant rhodanien continue de marquer, à tous les matchs et dans toutes les positions. On ne dira jamais assez combien il est le joueur numéro 1 de l’OL », a expliqué le consultant de Canal+ sur son blog. De quoi rappeler ce diction footballistique, qui veut que pour gagner des titres, il faut deux choses : un grand gardien et un grand buteur…