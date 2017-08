OL : Pierre Ménès ne comprend pas la Darder-mania à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters lyonnais, qui ont déjà beaucoup de mal à digérer la vente express d’Emanuel Mammana, craignent désormais que Sergi Darder ne fasse ses valises.

Comme l’Argentin, l’Espagnol possède un énorme potentiel et des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Mais pour le moment, il n’a pas réussi à se montrer indispensable, et l’a payé la saison dernière avec de longs passages sur le banc. Ceux-là même qui pourraient provoquer son départ. Surtout que l’OL envisage de faire venir un milieu de terrain pour boucler son recrutement. Et si cela signifie le départ de l’ancien de Malaga, ce n’est pas Pierre Ménès qui s’en plaindra. Interrogé, le consultant de Canal+ avoue qu’il n’a pas été convaincu par Sergi Darder en deux ans de présence.

« L'OL doit vraiment recruter un milieu, oui. Si cela pousse Darder sur le banc ? Il a prouvé quoi Darder à part son but contre Paris », a souligné Pierre Ménès, qui sait qu’un joueur capable de quelques fulgurances dans la saison peut difficilement être considéré comme intouchable par Bruno Genesio.