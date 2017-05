Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans la foulée de la déroute de l'Olympique Lyonnais à Amsterdam, les critiques sont tombées via les réseaux sociaux, l'OL ayant rendu une copie désastreuse aux Pays-Bas. Déjà très remonté à la pause, Pierre Ménès n'a pas été beaucoup plus tendre à l'heure du bilan.

« Tres décevant OL. Inexistant devant pas attentif derrière. Pourtant l'Ajax c'est pas génial (…) Ferri il a le scorbut pour ne pas jouer dans cette équipe ??, avait lancé le consultant de Canal+ à la pause. Et forcément, cela ne s’est pas calmé après le résultat final de cette rencontre. Deuxième période exceptionnelle de l'Ajax en revanche. Et comme l'OL est resté à son niveau ça donne une branlée pas cher payée en plus. Ils pouvaient en prendre 8. »