OL : Pierre Ménès fait finalement de Mariano un « vrai buteur »

Dans : OL, Ligue 1.

Dans une première courte analyse via Twitter, Pierre Ménès n'avait pas été tendre avec Memphis Depay et Mariano Diaz, suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi soir à Rennes. Mais sur son blog, le consultant de Canal+ précise le fond de sa pensée, et cela n'est pas si négatif que cela pour l'attaquant recruté par l'OL au Real Madrid, même si Pierre Ménès ne change pas totalement d'avis.

« Mariano, c'est un vrai buteur, il ne touche quasiment pas la balle, il ne gagne pas un duel, il ne passe pas un dribble mais il a mis un terrible coup de casque pour donner deux buts d'avance aux Lyonnais, qui commencent donc la saison avec deux victoires », constate Pierre Ménès, qui n'est pas du tout en extase devant Mariano Diaz, mais lui reconnaît la qualité de faire ce qu'on lui demande à l'Olympique Lyonnais, à savoir marquer des buts.