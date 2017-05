OL : Pierre Ménès dit tant pis pour l'OM, Bordeaux et l'ASSE

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux, OM, ASSE.

La décision prise par la commission de discipline de la LFP de donner match perdu sur tapis vert à Bastia contre Lyon n'a pas fait que le malheur des Corses. En effet, du côté des rivaux de l'OL dans la course à l'Europe, ça grince aussi, à l'image de Bordeaux qui va regarder de près la suite des événements. Mais ce dimanche, revenant sur ce sujet, Pierre Ménès estime que les instances ont fait le bon choix, les événements de Furiani étant trop graves et le timing n'offrant pas vraiment un autre choix.

« Alors évidemment, Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne polémiquent sur le match gagné sur tapis vert par Lyon face à Bastia. Mais vu ce qu'il s'est passé à Furiani, je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement. Je pense que si ces trois clubs avaient vu leurs joueurs se faire frapper sur la pelouse, ils trouveraient tout à fait normal de prendre les trois points de cette manière. Alors effectivement, on peut dire que ça fausse la fin du championnat mais malheureusement, je ne vois pas quelle autre décision la Ligue aurait pu prendre. À part peut-être retirer trois points à Bastia et faire rejouer le match. Mais au vu du calendrier de Lyon, encore en course en Ligue Europa, ça paraissait trop compliqué », confie, sur son blog, Pierre Ménès.