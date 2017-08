OL : Pierre Ménès détruit le duo Memphis-Mariano

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay, sur coup-franc, et Mariano Diaz, d'une belle reprise de la tête, ont permis à l'Olympique Lyonnais de s'imposer vendredi soir à Rennes. Mais pour Pierre Ménès, ces deux buts ne doivent pas cacher les insuffisances des deux joueurs. Memphis étant toujours aussi approximatif, tandis que Mariano ayant lui bien du mal à donner le ballon et à faire de bons choix, comme cela s'est vu en fin de match. Via Twitter, le consultant de Canal+ a donc été impitoyable.

« Lyon s'est imposé par deux buts marqués par les 2 plus mauvais. C'est le foot. Depay catastrophique », constate Pierre Ménès, pas du tout convaincu par les deux attaquants de l'Olympique Lyonnais à cet instant de la saison.