OL : Pierre Ménès demande des sanctions contre OL TV

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Le derby déchaine les passions, et la difficile fin de match des Lyonnais dans le Chaudron a été très mal vécue lors de la diffusion du match sur la chaine télé du club rhodanien.

Comme souvent sur les médias qui appartiennent à un club, l’impartialité n’est pas toujours de mise, dans un discours qui s’adresse bien évidemment aux supporters en premier lieu. Mais lors de la houleuse fin de rencontre, l’ancien joueur lyonnais Jérémy Berthod a tenu des propos prémonitoires et assez choquants, demandant à ce que Fabien Lemoine, après son altercation avec Rachid Ghezzal, reçoive un gros tacle, et s’esclaffant de rire en voyant l’agression de Corentin Tolisso, avant de douter de la réelle faute du joueur lyonnais. De quoi faire sursauter Pierre Ménès, qui estime que le chauvinisme a quand même ses limites, et que Jean-Michel Aulas ferait bien de se pencher sur ce cas.

#ASSE #TeamASSE Les rires pendant le tacle, les propos d'OLTV, c'est lamentable "Au moins, il tombe pour quelque chose" Quel club de merde pic.twitter.com/R9X2ENt9s1 — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) 6 février 2017