OL : Pierre Ménès demande à Genesio de virer Darder

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à l'expulsion de Sergi Darder lors du match nul de l'Olympique Lyonnais contre Bordeaux samedi (3-3), Pierre Ménès en a profité pour dire tout le mal qu'il pense du milieu espagnol.

Après les départs estivaux de Tolisso, parti au Bayern pour 41 ME, et de Gonalons, qui a signé à la Roma, le club rhodanien recherche une certaine forme de stabilité dans son entrejeu. Si la place de titulaire de Tousart est indiscutable, même si le jeune français pourrait faire les frais d'une probable arrivée d'un nouveau joueur dans les prochains jours, celle de Darder est remise en question. Titulaire dans le 4-2-3-1 de Genesio depuis la reprise, le milieu espagnol a plombé son équipe face à Bordeaux en prenant un carton rouge bête à la 36e minute de jeu. Cet acte va lui coûter un petit tour sur le banc de touche, sur lequel il devrait même rester toute la saison, selon Pierre Ménès...

« Je ne comprends pas pourquoi Génésio s'entête avec Darder. Là, il a été expulsé, c'est un fait de jeu. On peut juger son expulsion un brin sévère en plus. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'entête avec ce joueur alors qu'il y a Jordan Ferri, qui a beaucoup plus de gnaque que Darder, même s'il a peut-être moins de technique. Et puis il y a Clément Grenier, qui est de retour et qui pourrait jouer dans une position un petit peu plus reculée qu’auparavant », a lancé, sur le CFC, Ménès, qui estime donc que Genesio ferait mieux de donner les clés du camion à Ferri, qui est annoncé sur le départ en cette fin de mercato, plutôt que d'aligner Darder, très apprécié par les supporters lyonnais.