OL : Pierre Ménès a une pensée pour deux revanchards lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans un match à couper le souffle, les nombreuses occasions manquées ont ajouté un côté dramatique à la confrontation entre Besiktas et Lyon. Et au final, tout s’est joué aux tirs au but. Les Rhodaniens ont fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve, ce qui a permis de mettre en avant deux éléments. Anthony Lopes, qui a vécu une saison compliquée avec des incidents dont il a été victime à Metz ou à Bastia, est devenu le héros en stoppant deux pénaltys consécutifs. Maxime Gonalons, pas loin de perdre sa place au milieu cette saison, a inscrit le tir au but vainqueur pour propulser l’OL en demi-finale. De quoi provoquer ce clin d’œil de Pierre Ménès.

« C’était vraiment un très bon match, très agréable à suivre, avec de l’intensité et des occasions. Un quart de finale qui s’est finalement décidé aux tirs au but. Les cinq premiers ont été remarquablement frappés des ceux côtés, avant que deux défenseurs stambouliotes se heurtent à Anthony Lopes, qui a enfin vécu un moment agréable sur un terrain après ses nombreuses mésaventures cette saison. Et c’est Gonalons, lui aussi assez décrié cette année, qui a offert la qualification à son club », a ainsi résumé le consultant de Canal+, ravi de voir ces deux héros inattendus monter sur le devant de la scène lors de ce final irrespirable.