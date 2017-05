OL : Patrick Müller plutôt que Juninho comme directeur sportif !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l’a annoncé mardi en conférence, l’Olympique Lyonnais va s’offrir les services d’un vrai directeur sportif, le duo Lacombe-Houllier ayant explosé en plein vol comme l’a admis le président du club rhodanien. Décrivant son futur DS, Jean-Michel Aulas a évoqué un « ancien de la maison ayant gagné des titres et ayant participé à toutes les aventures ». Le nom de Juninho ayant été lancé, le patron de l’OL a reconnu que ce dernier avait le profil, mais qu’il n’avait pas parlé de cela pour l’instant avec le Brésilien et encore moins avec son conseil d’administration.

Cependant, selon L’Equipe, Juninho ne sera pas ce directeur sportif attendu à l’Olympique Lyonnais. En effet, l’ancien artificier de l’OL préférerait attendre encore avant de revenir dans la capitale des Gaules, estimant que les choses devaient se clarifier avant d’envisager un éventuel come-back. Un nom serait actuellement sur toutes les lèvres, il s’agit de celui de Patrick Müller, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui finit actuellement sa formation de manager et qui n’a jamais coupé les ponts avec le club rhodanien. Agé de 40 ans, l’ancien défenseur international suisse a porté le maillot de l’OL entre 2000 et 2004, puis entre 2006 et 2008, avant de finir sa carrière à Monaco. Avec Lyon, Patrick Müller a gagné six fois le titre de champion de France, ainsi qu’une Coupe de France et une Coupe de la Ligue.