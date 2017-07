OL : Passer de remplaçant à capitaine, Ferri y croit

Dans : OL, Ligue 1.

Avec les départs de plusieurs cadres, les cartes vont être redistribuées à l’Olympique Lyonnais. Surtout dans l’entrejeu.

Sans Corentin Tolisso ni Maxime Gonalons, deux milieux de terrain vont forcément prendre du galon. Et parmi les candidats, Jordan Ferri fait figure de favori. En manque de temps de jeu la saison dernière, le relayeur de 25 ans a toujours répondu présent à chaque apparition. Le joueur formé à Lyon espère donc profiter de ce nouveau cycle pour s’imposer.

« Toutes les saisons, un joueur a envie d’avoir le plus de temps de jeu possible. C’est encore valable pour moi cette année, a reconnu Ferri sur le site officiel de l’OL. J’ai discuté avec le coach pour savoir ce qu’il attendait de moi. Pour l’instant je me prépare bien pour ce début de saison et après on verra bien. » Confiant, le Gone n’exclut pas la possibilité de devenir capitaine.

Ferri veut succéder à Gonalons

« Pour l’instant, le coach a dit que le brassard allait tourner lors des matchs de préparation pour trouver la meilleure personne digne de ce brassard. Moi ça ne me dérange pas du tout, au contraire c’est une confiance du club et du coach, mais je ne me focalise pas dessus. Je me prépare bien et le plus important pour moi, c’est le temps de jeu. Le brassard, si je dois l’avoir je l’aurai », a confié le cadre lyonnais, qui pourrait bien franchir cap la saison prochaine.