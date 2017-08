OL : Pas de prêt, mais plutôt un transfert pour Ferri ?

Dans : OL, Mercato, TFC.

Alors que l'Olympique Lyonnais souhaite recruter un nouveau milieu défensif avant la fin du mercato estival, Jordan Ferri pourrait bien quitter son club formateur. Sous la forme d'un transfert sec ?



Cet été, le club rhodanien a considérablement renforcé sa défense, avec les arrivées de Marcelo, Mendy, Marçal et Tete, et son secteur offensif, avec les venues remarquées de Traoré et de Mariano. Par contre, tout le contraire s'est déroulé dans l'entrejeu puisque deux titulaires sont partis (Tolisso et Gonalons) sans être remplacés. Mais ceci devrait être chose faite avant la fin août puisque Bruno Genesio réclame un renfort, qui pourrait engendrer un nouvel embouteillage. Si Darder et Tousart, les deux titulaires, sont tranquilles, Grenier et Ferri ne peuvent pas en dire autant. Les deux Français sont potentiellement sur le départ, même s'ils s’époumonent à dire qu'ils vont rester cet été.

Pour Ferri, l'avenir semble incertain à l'OL, et pour ne pas revivre une saison pratiquement blanche, le joueur de 25 ans est ouvert aux opportunités, et notamment à celle le menant à Toulouse. Selon France Football, Ferri a même déjà trouvé un accord contractuel avec le TFC, mais la forme de la transaction pose problème. Le club de Pascal Dupraz voudrait l’accueillir en prêt, ce que Jean-Michel Aulas refuse catégoriquement. Par contre, le président lyonnais serait ouvert à un transfert sec pour un joueur encore sous contrat jusqu'en 2020. Reste désormais à savoir si Toulouse aura les moyens financiers pour recruter Ferri de manière définitive...