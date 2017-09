OL : Pape Cheikh Diop se rode 1 heure avec la réserve de l'OL

Dans : OL.

Quelques jours seulement après sa signature à l'Olympique Lyonnais, et malgré la pause internationale, Pape Cheikh Diop a déjà goûté à la compétition sous ses nouvelles couleurs. En effet, ce samedi, le milieu de terrain recruté au Celta Vigo a été titularisé par Cris et Armand Garrido avec l'équipe réserve de l'OL qui évolue en National 2. L'occasion pour lui de montrer quelques jolies choses lors des 60 minutes durant lesquelles il a évolué contre Annecy. A noter que l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2 à 1 grâce notamment à un but, sur pénalty, de Clément Grenier.