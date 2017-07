OL : Où est donc passé Rachid Ghezzal au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Les semaines passent, les championnats européens vont rapidement reprendre, et pour l'instant Rachid Ghezzal n'a toujours pas trouvé de club malgré son statut enviable de joueur totalement libre depuis la fin de son contrat à l'Olympique Lyonnais. Annoncé parfois en Turquie, parfois en Italie, l'international algérien n'a pas encore choisi. Mais de l'autre côté des Alpes, Oscar Damiani, ancien joueur devenu un très puissant agent, avoue qu'après avoir essayé de faire le lien entre le clan Ghezzal et le Milan AC, il n'avait plus vraiment de nouvelles de la part du joueur.

S'exprimant sur TMW, Oscar Damiani estime cependant que l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais aurait sa place en Serie A. « Je l’avais mis en relation avec le Milan AC, mais je ne m’en occupe plus, son frère prend soin de lui. C’est un grand joueur de football, et en Italie il pourrait s’améliorer encore. Il a sans aucun doute un grand potentiel, Ghezzal en Serie A ce serait très bien », explique l'agent italien, alors que l'idée d'un retour à l'OL, qui avait circulé il y a quelques semaines, semble à oublier.