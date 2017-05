OL : Offre confirmée pour Lacazette, Aulas demande une somme énorme

Dans : OL, Mercato, Liga, Premier League.

Si son prochain départ estival de l’Olympique Lyonnais ne fait pratiquement plus aucun doute, la future destination d'Alexandre Lacazette se précise.

Auteur de 31 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues, Lacazette réalise la meilleure saison de sa carrière sous le maillot lyonnais, et prouve qu'il a le niveau pour rejoindre un très grand club européen. Et ceci pourrait bien devenir réalité lors du prochain marché des transferts... En effet, alors qu'il désire quitter son club formateur, Lacazette voit une porte s'ouvrir à lui. En effet, l'attaquant français se rapproche petit à petit de l'Atlético Madrid. Selon RMC, le joueur de 25 ans « a bien choisi les Colchoneros en cas de départ de l’OL l'été prochain ». Le club madrilène a déjà rencontré le Gone via son directeur sportif Andrea Berta tout en passant à l'action pour sa priorité estivale, avec une offre de 40 millions d'euros, suivie d'une contre-proposition de Lyon. Une information démentie par Jean-Michel Aulas...

« On discute avec l’Atlético Madrid depuis 3 ans. Ce n’est pas nouveau. Il y a eu des échanges. Demain, je reçois Alex à sa demande et à celle de ses agents. Malheureusement pour l’Atlético, ils ne sont pas les seuls à avoir Alex dans leur viseur. Peut-être qu’il souhaitera rester. L’Atlético n’est pas le seul à avoir formulé une offre ou un intérêt pour Lacazette. Une offre de 40 ME de l’Atlético Madrid ? Il y a deux ans nous avons refusé 40 millions d’euros. Le prix ? Je ne sais pas quand je donne un chiffre, il est tourné en dérision. C’est l’un des meilleurs buteurs du championnat. Il a une personnalité intéressante. Si on peut, on fera tout pour le garder. Il faudra des propositions très élevées pour nous arracher Alexandre », a lancé, sur les ondes de RMC, le président rhodanien, qui profite donc de la présence de Liverpool, d'Arsenal et du Borussia Dortmund dans ce dossier Lacazette pour faire monter les enchères, tout en sachant que l’Atlético est toujours sous le coup d’une interdiction de recrutement jusqu’en janvier 2018.