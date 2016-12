OL : Ntep viré des cibles lyonnaises du mercato

Dans : OL, Mercato, Rennes.

C’est la priorité lyonnaise du marché des transferts, la venue d’un attaquant est à l’étude dans la cellule de recrutement, et plusieurs pistes, notamment en Ligue 1, sont ciblées.

Le nom de Paul-Georges Ntep a souvent été évoqué ces derniers jours, pour la simple et bonne raison que l’ailier rennais arrive à la fin de son contrat dans six mois, et sera donc disponible à un prix… cassé. De plus, l’ancien auxerrois revient progressivement à son meilleur niveau avec le club breton, ce qui en fait un joueur très désirable. Mais pas pour l’OL, car à moins d’une semaine de l’ouverture du marché des transferts, l’agent de Ntep a confirmé qu’il n’y avait rien de sérieux à l’étude concernant l’Olympique Lyonnais.

« En ce qui concerne Paul-Georges Ntep à l’OL, c’est de l’intox », a ainsi confié Jean-Christophe Cano à Olympiqueetlyonnais.com. Une petite phrase qui en dit long, et qui semble assez logique. En effet, Lyon cherche un joueur capable également d’évoluer dans l’axe pour soulager Alexandre Lacazette, et PGN l’a bien fait comprendre au cours de la saison, il n’apprécie pas du tout cette position ou il se retrouve trop souvent dos au jeu, alors qu’il aime surtout les accélérations, les dribbles et percussions face au but. De quoi mettre donc cette piste de côté, du moins pour le moment. De quoi laisser le champ libre pour l'OM ?