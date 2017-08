OL : Non, l'OL n'a pas pris la sécurité de son stade à la légère

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est décidé à régler une bonne fois pour toutes les soucis de sécurité rencontrés autour du Groupama Stadium. Pour cela, pas de secret, le club rhodanien va dépenser de l'argent afin de pouvoir contrôler encore plus les abords immédiats de son stade. Le stadium manager de l'OL est bien conscient que c'est à ce prix que le club rhodanien va mettre un terme aux agissement d'un petit groupe de voyous.

Sur Olympique-et-Lyonnais.fr, Xavier Pierrot répète que l’OL n’a pas pris ce problème à la légère. « La sécurité est un sujet qui pour nous est permanent. Ce n’est pas celui sur lequel on communique le plus, mais on travaille au quotidien là-dessus. On étudie déjà les renforcements des caméras de surveillance. On va en augmenter le nombre, surtout à l’extérieur du stade parce que c’est là où les incidents sont les plus durs à maîtriser. On travaille aussi sur un renforcement de ce qu’il se passe sur les rampes pour éviter que les gens arrivent sur un flux trop important directement sur la palpation. C’est un sujet qui nous tient à cœur, on a même un audit de sécurité fait par un organisme extérieur qui est en cours depuis le mois d’avril. Les incidents d’OL-Strasbourg ? Il y aura plus de moyens techniques pour aider les stadiers à mieux travailler », prévient le responsable du Groupama Stadium.