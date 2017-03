OL : Nkoulou expulsé avec la CFA et donc privé de L1

Dans : OL, Ligue 1.

Rien ne va plus pour Nicolas Nkoulou dont le retour à l'OL, suite à la victoire du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, n'est clairement pas gagnant. Samedi, au lendemain du nul de l'Olympique Lyonnais à Bordeaux, le défenseur était lui convoqué afin de participer au match de la CFA lyonnaise contre Mulhouse, tout comme Rachid Ghezzal et Maciej Rybus. Mais l'après-midi a tourné au cauchemar pour Nicolas Nkoulou, lequel a été expulsé en seconde période après un tacle totalement hors de contrôle.

Comme le rapporte Gone Academie, Bruno Genesio, qui était dans les tribunes, a assisté à ce geste qui a valu un rouge à Nkoulou. Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a donc pas mis longtemps à comprendre qu'il allait devoir se passer de son défenseur pour les prochains matches de l'OL, car cette expulsion se traduira par un match automatique de suspension et probablement d'autres suivant la décision des instances. Et même si Nkoulou jouait en CFA, la punition sera applicable en Ligue 1.