OL : Nkoulou et Yanga-Mbiwa poussés vers la sortie à Lyon

L'Olympique Lyonnais a mis le paquet sur le secteur défensif lors de ce mercato, et les prochaines signatures de Marcelo et Kenny Tete devraient conforter cette tendance. Mais forcément, Bruno Genesio n'a pas besoin d'un effectif aussi énorme en défense, et l'OL va devoir dégraisser, histoire de ne pas empiler les joueurs.

Selon L'Equipe, deux défenseurs semblent devoir ranger leurs affaires et trouver un point de chute d'ici la fin du mercato en août. En effet, Nicolas Nkoulou et Mapou Yanga-Mbiwa seraient appelés à quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines, les deux défenseurs n'ayant pas réussi à convaincre le staff de l'OL avec plus de bas que de haut depuis qu'ils ont rejoint l'Olympique Lyonnais. Et avec la signature plus que probable de Marcelo, il n'y aurait plus réellement d'intérêt à conserver l'ancien joueur de l'OM et celui de l'AS Rome. Les grandes manoeuvres vont donc continuer à Lyon, même si cette fois on va plus parler de départs que de signatures.