OL : Nice, Monaco… Le pari Imbula séduit aussi Lyon

Dans : OL, OGCN, Monaco, Mercato.

A la recherche d’un milieu défensif pour épauler Lucas Tousart, l’Olympique Lyonnais étudie plusieurs pistes au mercato.

Pendant que le nom de Pape Cheikh Diop (20 ans, Celta Vigo) revient avec insistance, on parle aussi du Polonais Grzegorz Krychowiak (27 ans), absent des plans d’Unai Emery et qui devrait quitter le Paris Saint-Germain. Une piste confirmée par la radio RMC, même si l’on sait que l’ancien Bordelais a une préférence pour l’étranger. Nos confrères évoquent donc une alternative assez surprenante et déjà évoquée en Ligue 1 cet été.

En effet, l’OL s’intéresserait à Giannelli Imbula ! Malgré ses difficultés à Stoke City, le milieu de 24 ans a toujours la cote en France où l’OGC Nice a tenté de le recruter. De son côté, l’AS Monaco a déjà un accord avec l’ex-Marseillais qui attend que le champion de France s’entende avec le club anglais. Peut-être l’occasion pour Lyon de chiper Imbula, un joueur athlétique au potentiel connu, mais qui évolue très loin de son meilleur niveau depuis deux saisons.