OL : Nainggolan refuse de voir la Roma moins forte que Lyon

Dans le choc de jeudi entre la Roma et Lyon, c’est le club français qui est passé d’un cheveu, en tenant la courte défaite 2-1 qui lui permet de continuer à avancer dans la compétition.

Pour la Louve, cette élimination est difficile à digérer, surtout avec la nette domination au Stade Olympique. Mais comme le rappelle Radja Nainggolan à Sky Italia, s’il y a bien un élément qui a fait très mal au final, c’est le quatrième but marqué par Alexandre Lacazette en toute fin du match aller, permettant un succès 4-2 des Lyonnais, et donc une petite marge de sécurité qui a été suffisante au retour.

« Franchement, nous avons eu les occasions pour le 3-1. Nous avons essayé de tout donner pour nous imposer mais ils ont bien défendu. Et au final, on paye ce quatrième but encaissé à Lyon. Nous avons fait un bon match, nous étions dans l’objectif fixé et on peut dire que Rome est une aussi grande équipe que Lyon. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour aller chercher la qualification. La seule bonne nouvelle, c’est la victoire. Désormais, il faudra avoir cette même volonté pour terminer le championnat », a demandé le milieu de terrain belge, qui va devoir digérer cette élimination en Coupe d’Europe pour essayer de conserver la deuxième place face à la remontée de Naples.