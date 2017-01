OL : Mourinho veut voir Depay cartonner pour le récupérer

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Transféré à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay n’a pas été retenu par Manchester United et son manager José Mourinho.

Rien d’étonnant sachant que le technicien n’a que rarement utilisé le Néerlandais, confronté à une énorme concurrence sur les ailes. Mata, Mkhitaryan, Martial, Rashford, Lingard, Ashley Young… Autant de joueurs capables d’évoluer au poste de Depay. Mais Mourinho le sait, la recrue de l’OL a du talent et pourrait très bien exploser en Ligue 1. C’est pourquoi MU a inclus une clause de rachat dans l’opération.

« Parce qu'il a le potentiel pour devenir un très bon joueur, a expliqué le Portugais. Je pense que Van Gaal a eu raison de l'acheter, il le connaissait bien grâce à la sélection néerlandaise. Il était très jeune lorsqu'il a montré des aperçus de ses grandes qualités au Mondial. Il jouait aux Pays-Bas, on sait que le championnat néerlandais n'est pas pareil mais il montrait de bonnes choses. Il n'a pas réussi à s'imposer pendant ses 18 mois ici mais il est très jeune donc il est important pour le club de réussir à contrôler son talent. On souhaite tous qu'il soit très, très bon à Lyon et qu'il revienne un jour pourquoi pas, parce que tout le monde l'aime ici. » Autant dire que Mourinho gardera un œil sur Depay. De son côté, Jean-Michel Aulas a confirmé l'existence d'une clause prioritaire pour un rachat, nuançant toutefois cette possibilité en raison d'une problématique complexe entre le droit français et le droit anglais. Mais pour tenter de faire simple, cette clause porte sur un éventuel rachat à 35 ME qui permet à MU de faire revenir le joueur, si ce dernier le désire, contre cette somme.