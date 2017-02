OL : Morel refuse de se battre avec « quelques imbéciles »

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Souvent ciblé par des critiques très violentes via les réseaux sociaux, on se souvient notamment des graves propos tenus à son encontre après la défaite de Lyon à Caen, Jérémy Morel semble relativement imperméable à tout cela, lui qui avait déjà été sérieusement rudoyé lorsqu'il jouait à l'Olympique de Marseille. A la veille du derby ASSE-OL, le défenseur lyonnais reste pourtant zen et n'a pas cédé au clash via ses comptes Twitter et Facebook qu'il gère personnellement.

Dans L'Equipe, Jérémy Morel constate qu'il n'aurait rien à gagner à se battre virtuellement avec ceux qui l'éreintent en permanence, même si forcément il aimerait un peu plus de compréhension. « Pourquoi je continue à alimenter mes comptes ? Parce qu’une minorité s’acharne et que je ne veux pas lui donner raison. Je ne vais pas m’attarder sur quelques imbéciles. À partir du moment où tu sais qu’à la moindre erreur, à la moindre défaite, c’est toi qui va être critiqué, tu apprends à prendre sur toi, explique l’expérimenté défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui en a parlé directement avec certains supporters. Le foot, c’est notre métier, on a des obligations de résultats. Mais comme je le dis à certains supporters quand je discute avec eux : “Si j’allais voir votre patron tous les jours pour lui demander s’il était content de vous, comment le prendriez-vous ?” Souvent, on me répond qu’on n'a pas la même paie. Effectivement, mais est-ce une raison suffisante ? On n’a peut-être pas les mêmes problèmes non plus. »