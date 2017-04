OL : Morel rappelle que le Lyon n'est jamais mort

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jérémy Morel, défenseur de Lyon, après la victoire 2-1 face à Besiktas : « On a su y croire jusqu’au bout et cela nous a réussis. On a montré nos vertus en deuxième période, on a montré qu’on n’était pas mort. L’avant-match a forcément joué dans les têtes. On fait tout pour être prêt à l’heure, quand il y a des incidents, c’est toujours regrettable. On vient pour faire un match de foot, et c’est dommage que le sport en pâtisse. On va savourer la victoire ce soir et ensuite se concentrer sur dimanche et le match retour. Au début, on n’a pas su contrôler nos émotions, l’équipe est jeune et on a mieux repris nos marques après la pause ».