OL : Morel ne veut plus des paroles mais des actes

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Au lendemain de la déroute contre Lorient, les joueurs de l'Olympique Lyonnais se sont retrouvés discrètement pour évoquer ensemble les raisons du naufrage connu samedi face aux Merlus. Une longue conversation a eu lieu afin d'essayer de corriger les choses qui n'allaient pas, et surtout effacer cette désagréable impression que les footballeurs de l'OL ne jouent que les matches qui les intéressent. Mais ce mercredi, en conférence de presse à la veille du match contre le Besiktas en Europa League, Jérémy Morel a prévenu qu'il fallait désormais confirmer sur la pelouse toutes les belles intentions verbales.

« On a parlé ensemble pour identifier ce qui n'a pas été. Il y a eu beaucoup de choses à régler. Maintenant, place aux actes. On est en manque de pas mal de choses en ce moment, mais c'est dans ce genre de grands matches qu'il faut être présent. Il faut s'appuyer sur le match contre la Roma. En seconde période, on avait montré de belles choses », fait remarquer le défenseur de l’Olympique Lyonnais, conscient qu’un mauvais résultat jeudi soir contre le club stambouliote pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour les supporters de l’OL.