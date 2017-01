OL / Monaco : Bahlouli trop gros ? Il s'explique sur ses kilos

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Fares Bahlouli est souvent la cible de railleries sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais et désormais à Monaco semblant avoir parfois quelques kilos en trop. Une image qui lui colle à la peau depuis de nombreuses années. Et si Bahlouli admet avoir connu des soucis sur la bascule lorsqu'il était à l'OL, il affirme que tout cela a été corrigé il y a longtemps malgré cette réputation qui ne l'abandonne pas.

Et pour revenir sur la genèse de son souci de kilos, Fares Bahlouli revient à ses problèmes à l'Olympique Lyonnais, lorsque Rémi Garde et Hubert Fournier l'ont peu à peu écarté. « On te dit de ne pas t'inquiéter, qu'il va y avoir les coupes, puis les départ à la CAN. Je me donnais à l'entraînement, je faisais du travail en salle, mais quand tu n'es pas récompensé une fois, deux fois, trois fois, etc., c'est dur de trouver un but, un sens. Je ne mange pas forcément plus, mais, inconsciemment, j'en fais moins tous les jours. Pourquoi j’ai fait une cure à Merano ? J'avais pris des kilos, et on m'a dit que si je les perdais, je pouvais prétendre à une place. J'y vais de ma propre initiative, tout seul, à mes frais. Et une semaine là-bas, ce n'est pas de la rigolade ! Je reviens, un peu en dessous de mon poids de forme même, je suis performant avec la CFA. Puis rien, explique, sur le site de L’Equipe, Fares Bahlouli, qui affirme que tout cela est désormais à conjuguer au passé, même si du côté de Monaco certains ont trouvé que le milieu de terrain semblait moyennement affûté. Il y a toujours des détracteurs. Après, je n'ai pas toujours été irréprochable. Pourtant, je ne suis pas un très gros mangeur, mais j'ai une morphologie qui fait que je prends très facilement dès que je fais moins de sport. À Liège, j'ai parlé avec un nutritionniste et on a établi un programme vraiment spécifique : des plats pour les jours off, pour les jours d'entraînement, pour les veilles de match, etc. Et ça marche. Au Standard, je n'ai pas joué, mais ça m'a permis d'apprendre sur mon corps. J'ai aussi pris un préparateur, qui travaille le martial cross, une méthode utilisée par les boxeurs. »